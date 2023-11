Vendere rifiuti tessili non igienizzati fa scattare il reato di traffico illecito di Paola Ficco

Diventare materie prime secondarie richiede il trattamento igienico









Restano rifiuti e non diventano materie prime seconde i tessili non sottoposti a previo trattamento di selezione, separazione e igienizzazione; la loro vendita integra gli estremi del delitto di traffico illecito di rifiuti e non del più lieve reato di inosservanza delle prescrizioni autorizzative.

A riaffermare questo fondante principio della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti è stata la Cassazione, III sezione penale che con sentenza 17 ottobre 2023 n. 42241 ha dichiarato inammissibili i ricorsi di alcuni imputati già condannati dalla Corte di Appello di Napoli e, in primo grado, dal Tribunale di Benevento.

Nel concreto, una società autorizzata al recupero di rifiuti tessili (indumenti, accessori di abbigliamento e simili) importati da Comuni campani e dalla Germania, li commercializzava senza averli selezionati, separati e igienizzati. L’omissione del trattamento di selezione, cernita e igienizzazione, non consentendo la trasformazione di tali rifiuti in materie prime seconde, implicava che dovessero essere commercializzati come rifiuti. Il che comportava la necessità di apposita autorizzazione alla raccolta e al trasporto in capo agli altri soggetti coinvolti i quali, invece, ne erano sprovvisti. I rifiuti tessili, infatti, venivano ceduti alle altre società come se il trattamento fosse stato eseguito, con conseguente loro trasformazione in materie prime seconde, “come del resto risultava dalla documentazione di accompagnamento debitamente falsificata” del che, come accertato nel merito, i ricorrenti erano tutti consapevoli.

L’igienizzazione è una pratica fondamentale in materia di rifiuti tessili ed è tesa a consentire ai materiali di raggiungere gli standard microbiologici previsti dal Dm 5 febbraio 1998 (ad esempio abbattimento di salmonelle e streptococchi) o dalle autorizzazioni ordinarie che spesso si rifanno a tale decreto. Tuttavia queste prescrizioni sono spesso aggirata o poste in essere in modo fittizio. I giudizi di merito avevano accertato che le affermazioni degli imputati in ordine a un preteso processo di “nebulizzazione” ai fini dell’igienizzazione dei rifiuti erano in «radicale assenza di prova documentale».

Sulla scorta di tali presupposti, la Cassazione ha confermato la qualifica che la Corte di Appello di Napoli ha riconosciuto alla condotta ascrivendola al delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all’articolo 452-quaterdecies del Codice penale anziché alla più mite contravvenzione di cui all’articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006.