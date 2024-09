VENTO DI VINO – Arcus con FERA e BYOM nel finanziamento green su base project finance sottoscritto da BEI, Natixis CIB e Libeccio per l’impianto eolico di Mazara del Vallo (Trapani)

Federico Mander, Stefania Gatti e Stefano Cassella

- Il progetto sostiene la costruzione di un impianto eolico a Mazara del Vallo (Trapani) con una capacità installata di 44,80 MW, oltre al rifinanziamento del debito esistente.

- Oltre 270 posti di lavoro verranno creati durante l’implementazione del progetto e, a regime, l’impianto produrrà energia rinnovabile in grado soddisfare il fabbisogno annuo di oltre 56mila famiglie.

- L’operazione prevede un finanziamento a lungo termine della BEI per circa 42 milioni di euro e a medio e lungo termine di Natixis CIB per circa 55 milioni di euro.

- Il progetto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di RepowerEU e contribuisce a promuovere la politica di coesione europea, due delle otto priorità strategiche del Gruppo BEI.

- Natixis CIB ha partecipato in veste di Sole Underwriter, Structuring MLA & Bookrunner, Agent, Commercial Facilities Lender, Green Loan Coordinator e Issuing Bank.

- Arcus Financial Advisors ha operato in qualità di Financial Advisor degli Sponsors

Libeccio S.r.l., società di progetto detenuta da Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative (FERA) e Byom, già titolare dell’impianto eolico “Vento di Vino 1” da circa 24 MW sito nel Comune di Mazara del Vallo (TP), Banca europea per gli investimenti (BEI) e Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB) ha sottoscritto in data 5 settembre un contratto di finanziamento destinato, tra le altre cose, al ri-finanziamento dell’indebitamento residuo in capo alla società e al finanziamento per la realizzazione di un nuovo impianto di potenza pari a 44,80 MW, “Vento di Vino 2”, sempre localizzato a Mazara del Vallo (congiuntamente, il Progetto).

Il complessivo finanziamento, qualificato come Green Loan, è stato strutturato su base project finance e prevede diverse linee di credito per un importo complessivamente pari a circa 97 milioni di Euro, di cui circa 42 milioni messi a disposizione da BEI e circa 55 milioni messi a disposizione da Natixis CIB. Natixis CIB ha agito in qualità di, Structuring Mandated Lead Arranger, Sole Underwriter & Bookrunner, Agent, Commercial Facilities Lender, Green Loan Coordinator e Issuing Bank.

Il Progetto prevede la coesistenza di un impianto “brownfield” già in esercizio dal 2011 (Vento di Vino 1), che beneficia ancora di un limitato periodo incentivante residuo, e di un impianto “greenfield” (Vento di Vino 2) che beneficerà degli incentivi ventennali previsti dalla normativa vigente essendo risultato aggiudicatario dell’asta n. 13 del 9 febbraio 2024 ai sensi del Decreto FER del 4 luglio 2019. Il finanziamento è stato pertanto strutturato sulla base di una residua quota di rischio “merchant” che si affianca alla componente di ricavi incentivata.

Gli Sponsors sono stati assistiti da Arcus Financial Advisors in qualità di Financial Advisor e da Legance in qualità di Borrower’s Legal Counsel.

Arcus ha operato con un team coordinato dal CEO Stefano Cassella assieme al Senior Partner Federico Mander e alla Director Stefania Gatti e si è occupata della strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento.

Lo studio legale Legance ha assistito la società in tutti gli aspetti dell’operazione con un team composto dalla Senior Partner Monica Colombera supportata da Antonino De Sebastiano, senior associate e dalle junior associates Sara Lahbal e Elena Guazzone.

Natixis e BEI sono state assistite dallo studio legale Dentons in qualità di advisor legale, EOS Consulting in qualità di advisor tecnico e Marsh in qualità di advisor assicurativo. BEI è stata inoltre assistita da Bonelli Erede per il contratto di finanziamento BEI in qualità di special counsel.

Dentons ha assistito le banche finanziatrici Natixis CIB e BEI per tutti gli aspetti di due diligence legale e di strutturazione dell’operazione, di revisione dei contratti di progetto, e per la redazione, negoziazione e perfezionamento di tutta la documentazione finanziaria, ivi inclusa quella relativa alla precedente emissione della garanzia definitiva GSE per il progetto greenfield, con un team multidisciplinare guidato dal partner Avv. Luigi Costa, head of Project, Energy and Infrastructure per l’Italia, e composto dalla managing counsel Ginevra Biadico, dalla senior associate Silvia Lazzati, dalla associate Alice Bixio e dalle trainee Anna Zanoni, Giulia Bellantoni e Giulia Brevi.

EOS ha lavorato alla due diligence tecnica dei progetti con un team multidisciplinare composto dai Partner Chiara Ruggiero e Daniele De Sanctis coadiuvati dalla Team Manager Floriana Cassone, dal Practice Leader Luca Calvitti e dalla Senior Advisor Lucrezia Rossi.

Bonelli Erede ha supportato la BEI in tutti gli aspetti dell’operazione inclusa la redazione e negoziazione del Contratto BEI con un team guidato dalla partner Catia Tomasetti, leader del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, dal managing associate Michele Florio, dalla senior associate Lisa Borelli e dal trainee Simone Favaloro.

Stefano Cassella Founder & CEO di Arcus Financial Advisors ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver affiancato due importanti realtà come FERA e BYOM nel processo di strutturazione, negoziazione e finalizzazione di questo importante finanziamento su base project finance, che vede coinvolti istituti di primario standing quali la BEI e Natixis, a supporto di progetti brownfield e greenfield eolici e che consolida la nostra presenza sul mercato delle energie rinnovabili”