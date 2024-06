Via libera all’accesso agli atti dei provvedimenti disciplinari a carico del difensore

Secondo il Tar Lazio (sentenza n.9314/2024) quando può venire in gioco la legittimità o meno dei compensi per prestazioni professionali, il cliente può esercitare nei confronti dell’Ordine degli Avvocati il diritto di accesso agli atti di eventuali procedimenti disciplinari a carico del difensore che sospetta destinatario di provvedimenti di sospensione o radiazione. In tali circostanze, ai fini dell’accesso agli atti, l’Ordine è equiparato a una pubblica amministrazione, e neppure si frappongono...