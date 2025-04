Vieta alla moglie di lavorare: scattano i maltrattamenti in famiglia

Dopo una lunga evoluzione normativa e giurisprudenziale, la Suprema Corte, anche in un'ottica convenzionalmente orientata, inizia a riconoscere come anche le manifestazioni di violenza "economica" di un coniuge ai danni dell'altro rientrano direttamente nell'ambito delle condotte maltrattanti – e non vanno più viste solo quali meri indici delle condotte di prevaricazione a cui la vittima soggiace – ampliando il perimetro di incriminazione del delitto

Le condotte di violenza economica assurgono autonomamente nell'ambito oggettivo dei maltrattamenti in famiglia. Mentre fino a poco tempo fa gli atti di limitazione dell'autonomia economica ai danni del coniuge assurgevano ad integrare il delitto ex articolo 572 Cp solo laddove si traducessero in atto di prevaricazione della sfera psico-fisica del partner, la sentenza n. 1268 del 2025 cambia prospettiva esegetica non richiedendo questo secondo passaggio: alla stessa stregua della violenza fisica e...