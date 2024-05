VIII CONGRESSO GIURIDICO - L’Avvocato tra tradizione, novità ed equilibrismi

Nella splendida cornice di Palazzo Ferdinandeo e della MIB School of Management di Trieste, i prossimi 6 e 7 giugno, si terrà l’VIII Congresso Giuridico organizzato dalla Federazione delle Camere Civili del Triveneto e dalla Camera Civile di Trieste .

Due giorni di formazione, studi e seminari destinati ad approfondire le diverse tematiche che caratterizzano “ Il ruolo dell’Avvocato tra tradizione, novità ed equilibrismi ”, inaugurati da una Tavola rotonda sul tema: “ L’evoluzione professionale dell’Avvocato civilista: miti e limiti del libero mercato “ e da una lectio magistralis del Prof. Sergio Bartole, emerito di Diritto Costituzionale nell’Università degli Studi di Trieste, su: “ Il diritto costituzionale di vivere e di morire ” e che vedrà tra i graditi ospiti, i saluti e gli interventi delle rappresentanze forensi.

Nella seconda giornata sono previste 2 sessioni (una mattutina e l’altra pomeridiana) con 4 moduli e 10 incontri di approfondimento su temi che abbracceranno le più importanti branche del diritto con gli interventi di illustri relatori.

Sono stati riconosciuti n. 4 crediti formativi per la sessione inaugurale pomeridiana di giovedì 6 giugno di cui due in materia obbligatoria e n. 2 crediti formativi per ciascuna sessione di venerdì 7 giugno, per la sessione n.3 validi per le materie obbligatorie.

Le iscrizioni al Congresso potranno essere effettuate tramite la piattaforma “ RICONOSCO ” all’indirizzo è selezionando gli eventi dell’Ordine degli Avvocati di Trieste, anche per gli iscritti ad altri Fori, previa registrazione alla piattaforma.

Segreteria Organizzativa : Avv. Carlo Sciarelli Foro di Trieste

Per eventuali informazioni sulla procedura di iscrizione scrivere a cts.cameracivilets@gmail.com

