Villa Roveda e Associati assiste Me Food Srl nell'aumento di capitale e nell'ingresso di un nuovo socio finanziatore

Emiliano Villa









Villa Roveda e Associati ha assistito Me Food Srl nell'aumento del proprio capitale sociale, nonché nell'ingresso nella compagine di un nuovo socio finanziatore che ha rilevato il 13% del suo capitale.



L'ingresso di un nuovo socio e il conseguente aumento di capitale sociale, che hanno portato alla raccolta di un milione di euro, permetterà a Me Food di aprire sul territorio milanese due nuovi ristoranti per Bowls and More, brand di casual dining milanese diventato un riferimento del segmento dell'all-day eating e facente parte del portafoglio di Me Food. I punti vendita si andranno ad aggiungere ai 9 già esistenti nella città meneghina, in un'operazione che rientra nel programma di espansione della società per il prossimo biennio.



Villa Roveda e Associati, con un team guidato dal Managing Partner Emiliano Villa, ha assistito la società per tutti i profili societari, legali e fiscali pertinenti l'aumento di capitale e l'ingresso del nuovo socio.