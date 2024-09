Violare la regola potrebbe dare luogo a diverse tutele verso i creditori

Società e imprese - Società di capitali - Società a responsabilità limitata eterodiretta da persona fisica - Finanziamento proveniente da altra società sottoposta a comune direzione - Postergazione ex articoli 2467 e 2497-quater del Cc - Inesigibilità temporanea - Presupposti - Riscontro da parte dell'organo gestorio - Necessità - Violazione della regola - Azione della società eterodiretta e corrispondente legittimazione sostitutiva del curatore - Esclusione - Rimborso nell'anno precedente il fallimento della società - Inefficacia rispetto ai creditori - Sussistenza - Rimborso oltre l'anno precedente il fallimento - Ripetizione del rimborso per indebito oggettivo - Esclusione - Responsabilità degli amministratori verso i creditori - Sussiste. (Cc, articoli 2467, 2497, 2497- quinquies, 2033 e 2394)



In tema di finanziamento dei soci (o proveniente da altra società sottoposta a comune direzione), la postergazione disposta dall'articolo 2467 (e dall'articolo 2597-quinquies) codice civile opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio (o dell'altro soggetto finanziatore) alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma; ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio (o all'altro soggetto finanziatore) il rimborso del finanziamento, in presenza dell'indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la crisi; e che la violazione della regola (pur escludendosi, sia l'azione della società eterodiretta e la corrispondente legittimazione sostitutiva del curatore, sia la ripetizione della restituzione del finanziamento se avvenuta oltre un anno prima del fallimento della società finanziata) può dar luogo a plurime forma di tutela, tra le quali, senz'altro, la responsabilità, nei confronti dei creditori, degli amministratori di una società che abbiano restituito somme in violazione della norma predetta.