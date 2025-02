Violazione della concorrenza, decide il giudice dello Stato della società madre

La Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 13 febbraio 2025 (C-393/23) è intervenuta di recente a chiarire i criteri per individuare il giudice competente a statuire sulla violazione delle regole di concorrenza nei casi di società madre e società figlia.

