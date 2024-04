Violazione degli obblighi di assistenza familiare per il genitore che sostituisce arbitrariamente la somma per il mantenimento del figlio con altro bene

Delitti contro l’assistenza familiare - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Soggetto obbligato al mantenimento del figlio - Offerta di un bene diverso

In tema di delitti contro l’assistenza familiare, si configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare quando il genitore, a carico del quale il giudice, in sede di separazione legale, ha pronunciato l’obbligo di versamento del contributo per il mantenimento del figlio, sostituisca, arbitrariamente, detta...