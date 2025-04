Violenza donne: al via i corsi di recupero uomini maltrattanti

Al via i corsi di recupero per uomini maltrattanti. È stato pubblicato, infatti, in Gazzetta Ufficiale il decreto del 22 gennaio 2025, del ministro della Giustizia di concerto con la ministra per la famiglia, che definisce criteri, modalità e linee guida per i percorsi di recupero destinati ai soggetti condannati per reati di violenza contro le donne e di violenza domestica.

Codice Rosso Rafforzato: corsi di recupero uomini maltrattanti

A prevedere i suddetti percorsi di recupero è la legge ...