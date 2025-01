Visita fiscale superati i 60 giorni, obbligatoria se lo decide il medico

Un'altra modifica nel segno dello snellimento riguarda la visita medica prima della ripresa del lavoro in caso di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute. La visita sarà obbligatoria solo se ritenuta necessaria dal medico competente, il quale dovrà in ogni caso esprimere un giudizio di idoneità alla mansione anche in assenza di una visita.

È stata pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 28 dicembre 2024 n. 303 la legge 13 dicembre 2024 n. 203, che reca «Disposizioni in materia di lavoro», noto mediaticamente come "Collegato lavoro". Il provvedimento - licenziato dal Senato in via definitiva nella seduta dell'11 dicembre 2024 - è entrato in vigore il 12 gennaio 2025.

Un percorso parlamentare tortuoso per la legge n. 203 del 2024

Il percorso parlamentare è stato quanto mai tortuoso per la legge 203/2024: nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati (si veda Atto C 1532-bis) il...