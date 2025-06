Vito Pace eletto nuovo presidente del Notariato fino al 2027

Vito Pace è stato eletto Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato per il triennio 2025-2027. Ad affiancarlo con la carica di Vice Presidente è Carmelo Di Marco, Roberto Vinci ricoprirà la carica di Segretario del Consiglio.

Pace, notaio a Potenza, Consigliere Nazionale del Notariato nella consiliatura 2022-2024 ha ricoperto il ruolo di delegato in materia di dismissioni e aste telematiche, coordinatore della commissione scientifica di studi processuali-civilistici e in materia di mediazione e arbitrato. È stato Presidente dei distretti riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina dal 2016 al 2021 e attualmente è componente della Commissione indipendente di vigilanza del Vicariato di Roma.

Il vertice dell’organo di rappresentanza è stato eletto oggi, nel corso della riunione di insediamento del Consiglio Nazionale del Notariato, rinnovato con le elezioni del febbraio scorso.

Gli altri componenti del Consiglio Nazionale insediato oggi sono i notai: Gustavo Gili e Ivo Grosso - Piemonte e Valle d’Aosta; Rosaria Bono - Liguria; Carlo Munafò - Lombardia; Marco Silva e Andrea Busato - Triveneto; Flavia Fiocchi, Emilia Romagna; Claudio Calderoni - Toscana; Giuseppe Trapani e Francesco Gerbo - Lazio; Manlio Pitzorno - Sardegna; Pietro Ciarletta, Marche e Umbria; Giovanni Vitolo, Campania (con esclusione della Corte di appello di Salerno); Francesco Della Rocca - Abruzzo e Molise; Rocco Guglielmo - Calabria; Giovanni Liotta e Andrea Grasso, Sicilia.

Sono stati eletti a comporre il Collegio dei Revisori dei Conti i notai: Michelangelo La Cava per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto; Filippo Clericò per le regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria; Tommaso Gaeta per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.