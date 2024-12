VTTI e Snam finalizzano l’acquisizione di Adriatic LNG – Gli studi nell’operazione

Simone Egidi, Francesca Morra, Lorenzo Parola, Luigi Agostinacchio, Minerva Vanni, Teresa Giaccardi, Claudio Di Falco, Alessandro Bello

VTTI e Snam, leader nel settore delle infrastrutture energetiche, hanno completato l’acquisizione delle quote di Terminale GNL Adriatico S.r.l. (Adriatic LNG), società proprietaria del terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) operante off shore nelle acque di Porto Tolle (Rovigo), nel nord Italia.

L’operazione fa seguito a quanto annunciato da Snam e VTTI il 3 aprile 2024, quando VTTI ha firmato un accordo per l’acquisizione di una quota di maggioranza nella società. In questo contesto, Snam ha esercitato un diritto di prelazione per aumentare la propria partecipazione in Adriatic LNG dal 7,3% al 30%. Le due società possiedono ora rispettivamente il 70% e il 30% di Adriatic LNG e l’operazione è stata finalizzata dopo l’ottenimento delle necessarie approvazioni regolatorie.

Herbert Smith Freehills (HSF) ha assistito VTTI - azienda olandese specializzata nello stoccaggio di energia e infrastrutture - nella negoziazione degli accordi relativi all’acquisizione della partecipazione di maggioranza in Adriatic LNG. HSF ha inoltre assistito VTTI nella negoziazione dei patti parasociali con Snam e nella redazione e negoziazione della documentazione finanziaria dell’operazione.

Herbert Smith Freehills ha assistito VTTI in ogni fase dell’operazione con un team cross-border composto, tra gli altri, dai partner Francesca Morra (Energy & Infrastructure / Corporate) e Simone Egidi (Finance & Projects), Reza Dadbakhsh (Energy / Corporate), Dhananjaya Chak (Finance), Kyriakos Fountoukakos (Antitrust) e Vassilena Karadakova (Competition, Regulation and Trade). Nel team italiano di HSF anche i senior associate Chiara Miccolis, Giacomo Gavotti e Alessandra Iandoli, Dimitrie Vlaiduc, Giacomo Bedeschi e Kevin Aldeghi.

Parola Associati ha assistito Snam per gli aspetti corporate ed M&A dell’operazione con un team guidato dal managing partner Lorenzo Parola e composto dal senior associate Luigi Agostinacchio e dalla trainee Veronica Nolè, mentre per gli aspetti antitrust Snam è stata assistita dai partner Giorgio Alù Saffi e Giovanni M. Pallone dello studio Tonucci & Partners . Il team legale interno di Snam che ha seguito l’operazione è composto dagli avvocati Umberto Baldi, Salvatore Branca, Giulia Zullo e Riccardo Filetto.

Clifford Chance ha assistito le banche finanziatrici di VTTI - Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A. e Natixis S.A. - in qualità di mandated lead arrangers, underwriters e bookrunners e Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di banca agente e security agent, con un team cross-border e cross-practice guidato dal partner Giuseppe De Palma e dalla senior associate Minerva Vanni, coadiuvati dall’associate Teresa Giaccardi e dai trainee lawyer Gabriele Piccinino e Maria Giulia Torelli. Hanno inoltre collaborato, per gli aspetti di rispettiva competenza, il partner Umberto Penco Salvi e l’associate Shirin Niazi (aspetti societari), il partner Luciano Di Via (antitrust e FDI), il counsel Riccardo Coassin (regolamentazione finanziaria), il senior associate Roberto Ingrassia (tax), nonché il partner Titus de Vries, la senior associate Martine Trip e l’associate Maurice Oesterhelt per gli aspetti di diritto olandese.

Norton Rose Fulbright ha assistito QatarEnergy con un team multi-giurisdizionale guidato dai partner Claudio Di Falco e Hussain Kubba e composto dal senior associate Matthew Eccles e dall’associate Alessandro Bello per i profili di diritto societario, dal senior counsel Jay Modrall per i profili antitrust e dalla senior associate Stefania Casini e dall’associate Alessia Fatuzzo per gli aspetti regolatori dell’operazione.