WFW e DLA Piper nella joint venture di Elawan con R.Power

Luca Sfrecola, Francesco Vanzaghi, Fabio Lenzini, Riccardo Dore

Watson Farley & Williams (“WFW”) ha assistito Elawan Energy (“Elawan”) negli accordi di joint venture con R.Power Investment (“R.Power”), assistita da DLA Piper, per lo sviluppo di progetti fotovoltaici in Italia.

I progetti, tutti attualmente in fase iniziale di sviluppo, avranno una capacità installata totale fino a 2,0 GW al ready-to-build e sono localizzati in varie regioni italiane incluse Basilicata, Lazio, Sardegna e Sicilia.

Elawan è parte del gruppo ORIX ed opera nel settore delle energie rinnovabili offrendo soluzioni integrate lungo tutto il ciclo di vita dei progetti eolici e fotovoltaici. Elawan ha attualmente 54 progetti che producono energia in nove paesi, di cui 1,80+ GW in funzione, 234 MW in costruzione e 8,5+ GW in varie fasi di sviluppo.

R.Power è una società europea in forte crescita specializzata nello sviluppo, progettazione, costruzione e manutenzione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni. Il suo portafoglio comprende 9,9 GWp di progetti in fase di sviluppo e 661 MWp di impianti solari costruiti o in costruzione.

Il team Energy di WFW che ha assistito Elawan è stato guidato dal Partner Luca Sfrecola, coadiuvato dall’Associate Francesco Vanzaghi e dalla Trainee Alice Zago. Il Senior Associate Alfredo Guacci Esposito ha prestato assistenza in materia fiscale con il supporto dell’Associate Marianna Telesca.

DLA Piper ha agito in qualità di consulente legale di R. Power con un team coordinato dall’avvocato Fabio Lenzini e composto dall’avvocato Riccardo Dore e da Tommaso Zucchetti e Caterina Buglione, per gli aspetti contrattuali e societari, con la supervisione del partner Giulio Maroncelli. Il team tax energy dello studio, nelle persone del partner Andrea Di Dio e dell’avvocato Giulia Isabella Valenzi, ha fornito assistenza nell’individuazione della struttura della joint venture e, più in generale, per gli aspetti fiscali.