WFW con ENI nell’acquisto della Scarabeo 5 da Saipem

Eugenio Tranchino









Watson Farley & Williams (“WFW”) ha assistito il gruppo ENI (“ENI”) in relazione alla negoziazione dei contratti strumentali all’acquisto dell’unità di perforazione semisommergibile Scarabeo 5, attualmente in fase di conversione in FPU (Floating Production Unit) da parte della stessa Saipem, che sarà installata al largo della costa della Repubblica del Congo.



WFW ha assistito ENI con un team internazionale e multidisciplinare guidato dal Managing Partner Eugenio Tranchino, coadiuvato dagli Associate Francesco Vanzaghi, del Dipartimento Corporate, e Teresa Roussou del Dipartimento di Diritto Marittimo. Gli aspetti di diritto inglese sono stati curati dal Partner Corporate di Londra Daniel Saunders.



Lato ENI ha agito il team legale inhouse composto dall’Avv. Caterina Quaranta, Responsabile assistenza legale M&A, partnership strategiche trasversali, contenziosi post-assegnazione ed equity capital market, e dal Legal Counsel Sebastiano Battaglino.