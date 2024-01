WFW lancia la nuova versione del Global Aviation Restructuring Index (GARI)

Watson Farley & Williams (“WFW”) annuncia il lancio e l’implementazione ufficiale della nuova versione di GARI (Global Aviation Restructuring Index), strumento innovativo ed interattivo di analisi legale online, ideato da WFW, che consente agli operatori di settore di confrontare i dati ed i punteggi relativi alle procedure di ristrutturazione nel settore dell’aviazione ed ora anche alle procedure c.d. di “repossession”, esecutive e connesse alla cancellazione degli aeromobili dai registri di iscrizione in più di 100 giurisdizioni.

Lanciato per la prima volta a ottobre 2021, GARI è stato originariamente sviluppato per fornire un indice comparativo di oltre 55 procedure di ristrutturazione disponibili in più di 30 giurisdizioni per contrastare l’impatto negativo della pandemia globale da COVID-19, ed il conseguente avvio delle numerose procedure di insolvenza e ristrutturazione da parte delle compagnie aeree di tutto il mondo.

Con questa nuova veste, GARI si attesta come risorsa sempre più preziosa per i numerosi operatori del settore - tra cui finanziatori, società di leasing e compagnie aeree - e strumento fondamentale per la pianificazione di nuove operazioni di finanziamento e leasing di aeromobili, permettendo di facilitare e velocizzare l’analisi dei rischi connessi alle procedure esecutive e di ristrutturazione in tutto il mondo.

La portata innovativa e l’impatto che GARI ha avuto sull’industria dell’aviazione a livello mondiale, sono stati anche consacrati nell’ambito dei Financial Times Innovative Lawyers Europe 2022 Awards, in occasione del quale GARI è stato riconosciuto come progetto “Standout” nella categoria ‘Digital Legal Services’.

Jim Bell, Co-Head dell’Aviation Group di WFW e uno dei principali sviluppatori di GARI, ha commentato: “La nuova versione di GARI, in aggiunta alla possibilità di ottenere in tempo reale una panoramica ’mix and match’ dei dati e dei punteggi di ’accessibilità’ a procedure di ristrutturazione complesse, consente anche di ottenere informazioni riguardo alle procedure esecutive per tutte le giurisdizioni coinvolte, agevolando così la pianificazione di nuove operazioni di finanziamento e leasing degli aeromobili a livello mondiale”.

Dominic Pearson, Partner Aviation a Londra e GARI editor, ha aggiunto: “Siamo incredibilmente orgogliosi di questa risorsa online davvero innovativa, che sarà accessibile gratuitamente a tutti. GARI è diverso da qualsiasi altro strumento online creato prima ed avrà un ruolo fondamentale nella valutazione dei rischi connessi al settore, oltre a permettere analisi personalizzate a seconda delle specifiche necessità”.

GARI è il frutto della collaborazione di WFW con altri 76 studi legali che hanno svolto un ruolo fondamentale per il reperimento di dati chiave per le giurisdizioni di pertinenza.