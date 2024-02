White & Case, Giliberti Triscornia e Simmons & Simmons nell’acquisizione di All Access Equipment da parte di C.M.C.

Piero de Mattia, Cettina Merlino, Alessandro Seganfreddo

Lo studio legale internazionale White & Case LLP ha assistito C.M.C. S.r.l., azienda leader nella produzione, vendita e manutenzione di piattaforme aeree ragno, nell’acquisizione di All Access Equipment, leader nella vendita, distribuzione e servizi per piattaforme aeree e attrezzature correlate in tutto il Nord America.

All Access Equipment, fondata dalla famiglia Polonski, è stato il partner scelto da CMC per lo sviluppo in Nord America per la sua ampia rete di concessionari e clienti. Con l’acquisizione di All Access Equipment, CMC potrà presidiare direttamente il mercato statunitense.

White & Case ha assistito CMC con un team che ha incluso i partner Piero de Mattia, Alessandro Seganfreddo (entrambi Milano) e Caitlin Powell Gimpel (Milano e Chicago), insieme all’associate Daniele Pojani (Milano).

Giliberti Triscornia e Associati ha assistito CMC per gli aspetti legali al finanziamento dell’operazione con un team composto da Matteo Acerbi e Federico Amaducci.

Simmons & Simmons ha assistito le banche finanziatrici Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo e MPS con un team formato dal partner Davide D'Affronto, la supervising associate Cettina Merlino e l'associate Francesco Burla.