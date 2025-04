Withers e Carbonetti e Associati nel round da 2,5 milioni di euro per Bevy

Sergio Anania Federico Zindato, Rocco Santarelli, Marco Coluzzi

Bevy, startup innovativa attiva nel delivery di acqua, bibite ed altri prodotti pesanti, ha chiuso un nuovo round investimento di 2,5 milioni di Euro guidato da Linfa - il fondo di impact investing focalizzato sull’Agrifoodtech gestito da Riello Investimenti SGR - con la partecipazione degli investitori esistenti, tra cui FoodLabs (il fondo tedesco che ha sostenuto Bevy sin dalla sua nascita) ed un network di business angel.

In questa operazione Withers ha assistito Riello Investimenti SGR con il suo team di Venture Capital composto dal partner Sergio Anania e dall’associate Federico Zindato, fornendo consulenza sulla struttura dell’operazione e sulla gestione degli accordi contrattuali.

Bevy è stata seguita per tutti gli aspetti legali dell’operazione da Carbonetti e Associati, con un team formato dal partner Rocco Santarelli e dal counsel Marco Coluzzi.

Con questo investimento da parte Linfa e degli altri investitori, Bevy mira a diventare il punto di riferimento per i “consumatori ibridi”, che rappresentano l’80% del totale in Italia e che preferiscono acquistare il fresco nei negozi fisici, mentre si rivolgono all’online per i prodotti pesanti e di scorta. Inoltre, attraverso la sua piattaforma, l’azienda promuove l’economia circolare con un sistema di vuoto a rendere che ha già consentito la raccolta di 3,6 milioni di bottiglie per il riutilizzo.