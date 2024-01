Withers: Fernando Gandioli nuovo Partner del team Private Client and Tax di Milano

Fernardo Gandioli

Withers, studio legale e fiscale internazionale di riferimento per la gestione dei grandi patrimoni, annuncia l’arrivo nella sede di Milano del Partner Fernando Gandioli, precedentemente attivo negli uffici dello studio a Singapore, dove ricopriva il ruolo di Regional Division Leader di Private Client and Tax in Asia.

Fernando Gandioli, che continuerà a guidare il team specializzato in US tax law dello Studio a livello internazionale, andrà a rafforzare il team Private Client and Tax in Italia.

Si occupa inoltre di questioni inerenti investimenti nel real estate e nel private equity così come di tematiche di governance nelle famiglie imprenditoriali. Durante la sua attività ha maturato una significativa esperienza internazionale fornendo consulenza a clienti con stretti legami con l'Asia, l'Europa continentale (in particolare con l'Italia e la Spagna) e l'America del Sud.

“Fernando Gandioli, con la sua importante esperienza internazionale e le specifiche competenze di diritto americano – ha affermato Giulia Cipollini, Partner e Head della practice Private Client & Tax in Italia – è un ingresso strategico che amplia e porta nuovo valore alla nostra offerta di assistenza ai clienti.”

"Siamo davvero lieti di accogliere Fernando Gandioli nella partnership italiana dello Studio. Le sue competenze saranno preziose per proseguire nel percorso intrapreso con la nostra Special Counsel Dawn Goodman, volto a fornire al family business con interessi internazionali, un'assistenza sempre più completa e specialistica" ha commentato Roberta Crivellaro, Managing Partner di Withers in Italia.