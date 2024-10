Yard reaas consolida la propria leadership di mercato nei servizi Real Estate con l’acquisizione di Avalon

Il Gruppo YARD REAAS, leader in Italia nella consulenza Real Estate e nella gestione integrata di servizi immobiliari, annuncia il perfezionamento dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Avalon Real Estate S.p.A. (di seguito “Avalon”), società di consulenza specializzata nei servizi di Project Management, Valuation, e Advisory tecnica.

Con questa operazione YARD REAAS, guidata dagli imprenditori e manager Emanuele Bellani, Paolo Datti e Paolo Perrella, prosegue la propria strategia di crescita per acquisizioni - dopo la più recente di Tecnit@lia a gennaio 2024 per ampliare la base clienti in ambito bancario - a fianco del fondo pan-europeo AnaCap che, da maggio 2024, ha rilevato la quota di maggioranza del Gruppo, con l’obiettivo di supportarlo nel suo percorso di espansione e internazionalizzazione, oltre che di rafforzamento nell’offerta di soluzioni digitali all’avanguardia.

Avalon, attraverso le società Avalon Real Estate e Avalon Technical Services, opera al fianco di SGR, investitori istituzionali, fondi immobiliari, istituti di credito e società attive nel settore degli NPL e UTP, garantendo un’offerta completa di servizi di tipo valutativo e tecnico.

Nell’ambito dell’operazione e in piena continuità con la strategia aziendale, i quattro soci Jonathan Sancinelli, Federico Chiavazza, Giordano Graff e Paolo Ranieri reinvestiranno nel capitale sociale del Gruppo e resteranno a far parte del management team, dimostrando piena adesione al Progetto.

“Il 2024 è stato un anno importante per la crescita del nostro Gruppo, che con l’acquisizione di Avalon rafforza la squadra in tre segmenti strategici per i nostri servizi” – ha dichiarato Emanuele Bellani, CEO del Gruppo YARD REAAS. “ll Gruppo conta oggi oltre 300 risorse interne, 550 tecnici sul territorio e oltre 1.000 periti certificati, superando i 60 milioni di euro di fatturato. Questa acquisizione costituisce un ulteriore step del piano di sviluppo che intendiamo perseguire con il nostro investitore AnaCap, volto a consolidare la leadership nel mercato italiano verso l’obiettivo di diventare un player di riferimento a livello europeo nel settore dei servizi Real Estate dedicati a investitori istituzionali e player bancari. Nonostante l’importante crescita, il focus rimane la centralità del cliente quale valore distintivo, potendo assicurare un team specializzato ancora più completo e con competenze diversificate. Inoltre, grazie al know-how del socio AnaCap in ambito tecnologico e AI, il Gruppo beneficerà di specifiche competenze nel processo di integrazione che consentiranno una migliore efficienza di gestione dei servizi di natura massiva.” Il CEO ribadisce infine: “La crescita per acquisizioni non ci farà perdere il focus sulla crescita organica.”