Yard Reaas, Roberto Calandrini fa il suo ingresso nel ruolo di Chief Data, AI & Tecnology Officer (CDAITO)

Roberto Calandrini

Il Gruppo YARD REAAS, leader in Italia nella consulenza Real Estate e nella gestione integrata di servizi immobiliari, annuncia l’ingresso di Roberto Calandrini nel ruolo di Chief Data, AI & Technology Officer (CDAITO).

A diretto riporto del CEO Emanuele Bellani, la nuova figura avrà la responsabilità di guidare l’evoluzione tecnologica del Gruppo, attraverso l’integrazione strategica di tecnologie innovative, dati e AI nei processi interni e nell’offerta di servizi tech. Con l’obiettivo di supportare la crescita e la trasformazione digitale della società attraverso l’ottimizzazione dei processi aziendali e lo sviluppo di soluzioni scalabili, il Gruppo grazie all’entrata di Roberto, potenzierà ulteriormente la digitalizzazione dei servizi, sfruttando l’innovazione tecnologica per migliorare l’efficienza e la competitività.

Laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso il Politecnico di Milano, Roberto vanta una solida esperienza in ruoli di leadership in aziende di rilievo. Specializzato nell’implementazione strategica di tecnologie avanzate, dati e intelligenza artificiale per il miglioramento delle performance aziendali, ha guidato progetti complessi per l’innovazione, la gestione e l’ottimizzazione dei processi aziendali, con un particolare focus sulle tematiche connesse all’utilizzo di dati, algoritmi e tecnologie avanzate come AI, IoT, HPC e Remote Sensing.

Emanuele Bellani, CEO di YARD REAAS, ha dichiarato: “Lo sviluppo tecnologico, strettamente legato al fattore umano come principale motore di idee innovative, riveste un ruolo centrale per il Gruppo che con l’ingresso di AnaCap dello scorso anno, rafforza ulteriormente la propria spinta tech. Sono certo che la grande esperienza di Roberto porterà ad un ulteriore salto esponenziale per la nostra realtà che farà dell’uso strategico di dati, AI e tecnologia una vera core competence. Roberto apporterà anche un significativo contributo al rafforzamento del know-how interno e al change management a livello Gruppo, grazie alla sua esperienza nel costruire e guidare team tech ad alte performance.”

Roberto Calandrini ha commentato: “Sono entusiasta di entrare a far parte di YARD REAAS e di poter contribuire fattivamente al percorso di transizione e trasformazione digitale del Gruppo. Il mio impegno sarà quello di costruire un ecosistema in cui persone, dati e nuove tecnologie lavorino sinergicamente per rispondere alle sfide del futuro, con un forte focus sull’innovazione e sulla creazione di valore per la società e per i suoi Clienti. In questo contesto la vera sfida da cogliere sarà quella di mettere le persone al centro del percorso di trasformazione, rendendo accessibile l’uso dei dati e delle nuove tecnologie, per essere ancora più competitivi in un mercato in continua evoluzione”.