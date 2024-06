ZNR notai: il notaio Federico Mottola Lucano assume la carica di Managing Partner

Federico Mottola Lucano

L’assemblea dei soci di ZNR notai, tra le realtà notarili leader in Italia, ha nominato il notaio Federico Mottola Lucano quale Managing Partner dello Studio.

Federico Mottola Lucano, nato a Venezia nel 1985 e laureato in Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano, già avvocato del Foro di Milano nel 2013, è stato nominato notaio nel Distretto di Milano dal 2014. È inoltre Docente della Scuola Notarile Viggiani di Milano, Professore a contratto presso l’Università Bocconi di Milano per l’insegnamento “Introduction to the Legal System” e membro del comitato scientifico della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano dal 2015.

In qualità di Managing Partner Mottola Lucano, dopo 10 anni dall’ingresso come socio in ZNR notai, avrà poteri per la gestione dello Studio sia nell’ordinaria che nella straordinaria amministrazione. In particolare, si occuperà dello sviluppo strategico, della coesione di obiettivi tra tutti i membri dello Studio, del rispetto delle politiche aziendali e dei regolamenti interni, della condivisione della conoscenza interna, oltre che della rappresentanza e promozione della sigla verso l’esterno.

La nomina si inserisce nel piano strategico di sviluppo dello Studio condiviso nel 2021 che prevede un processo di crescita per linee interne, aprendo spazio e responsabilità per le nuove generazioni, in continuità con l’impostazione tradizionale di ZNR notai orientata a svolgere la professione notarile con moderna efficienza, profonda competenza e consolidata esperienza.

Contestualmente lo Studio comunica l’ingresso, in qualità di socio, del notaio Andrea Pegolo, a partire da giugno 2024.

Nato a Pordenone nel 1991 e laureato in giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è stato nominato notaio con decreto dell’aprile 2024.

Con il nuovo ingresso, lo Studio può contare oggi su 9 notai associati: Filippo Zabban, Mario Notari, Stefano Rampolla, Stefania Becelli, Federico Mottola Lucano, Marco Ferrari, Ugo Cortese, Susanna Schneider e Andrea Pegolo.

ZNR notai conta attualmente un team di circa 70 professionisti e collaboratori, tra notai, avvocati e consulenti attivi nella sede di Milano. L’attività è focalizzata sulle pratiche notarili in materia societaria e immobiliare, con una consolidata esperienza nelle operazioni straordinarie e complesse, coinvolgenti società quotate, banche, società finanziarie, fondi comuni e start-up. L’attività dello Studio comprende anche l’assistenza notarile nelle tematiche di diritto civile e diritto successorio, nei passaggi generazionali, trust, donazioni, divisioni e patti di famiglia.