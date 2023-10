Ztl, stop alle multe a raffica ma occorre fare un ricorso di Silvio Scotti









Argine alle multe a raffica o altro caso di complicazione aggiunta al Codice della strada e destinata a restare poco fattibile, se non inapplicabile? La domanda nasce dalle regole su infrazioni “plurime” e zone a traffico limitato (Ztl), contenute nel disegno di legge di riforma del Codice che sta per essere esaminato dal Parlamento. Se si approvasse il testo attuale, chiarirebbe in quali casi vale la regola di favore dell’articolo 198 (che, per più violazioni commesse «con la stessa azione» consente...