231, la responsabilità degli enti al bivio della Riforma

Avrà luogo il prossimo 2 luglio il decimo seminario in presenza e in videoconferenza del ciclo di incontri “TEMI D’IMPRESA”, organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura Torinese “Fulvio Croce” e Il Sole 24 ORE dal titolo

“D. LGS. 231/2001. LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI AL BIVIO DELLA RIFORMA”.

Durante il seminario si affronterà il tema della responsabilità degli Enti nell’ambito del D.Lgs 231/2001. Si analizzerà la prospettiva del Pubblico Ministero oltre che il sistema di prevenzione generale e speciale nel sistema sanzionatorio e il valore del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC), strumento che le aziende adottano per prevenire reati e comportamenti illeciti. Si esamineranno quindi la colpa di organizzazione sul versante probatorio, il principio di proporzionalità e la visione olistica alla prova della supply chain. L’evento si concluderà con una tavola rotonda in cui si discuterà del sistema 231 nella vita delle aziende, con riflessioni e prospettive riguardanti il risk assessment, la responsabilità giuridica, la sensibilità sociale e la sostenibilità del sistema economico.

L’evento è gratuito e si terrà il prossimo 2 luglio dalle 14,30 alle 17,30. È possibile partecipare con le seguenti modalità:

• in presenza, previa prenotazione e fino ad esaurimento posti disponibili, in Palazzo Capris, Via Santa Maria n. 1, Torino;

• in videoconferenza, tramite link di partecipazione visibile sulla piattaforma RICONOSCO

• in videoconferenza, tramite link ricevuto via e-mail, per coloro che non hanno la possibilità di accedere tramite RICONOSCO. In tal caso, è necessario iscriversi inviando un’e-mail a formazione@ordineavvocatitorino.it

Il seminario è valido per la formazione professionale continua degli Avvocati con l’attribuzione di n. 3 c.f.p. Durante l’evento sarà lanciato un SONDAGGIO che consiste in una domanda a risposta multipla. Non rispondere comporterà il mancato riconoscimento dei crediti formativi. La partecipazione all’evento tramite cellulare o tablet, non prevedendo la possibilità di rispondere al sondaggio, non consente il riconoscimento dei crediti formativi.

CONSULTA IL PROGRAMMA