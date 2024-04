42 Law Firm e Coinlex danno vita a 42Tax, che integra le competenze legali e tributarie per assistere le Scale Up

Valerio Vertua, Stefano Capaccioli, Paolo Luigi Burlone

42 Law Firm, studio legale focalizzato sulle nuove tecnologie, e Coinlex, società leader nel settore della consulenza fiscale in ambito web3 e crypto, hanno dato vita a una joint venture - 42TAX – mettendo a fattore comune le proprie competenze con l’obiettivo di fornire un servizio integrato e completo, focalizzato sulle esigenze fiscali specifiche del dinamico mondo delle Scale Up.

L’unione delle competenze legali e tributarie di 42 Law Firm con l’approfondita esperienza commercialistica di Coinlex consente a 42TAX di offrire un supporto nel settore fiscale per le imprese ad alto valore innovativo e in fase di crescita, per soddisfare le esigenze complesse e in continua evoluzione delle Scale Up, fornendo servizi di consulenza altamente specializzati. In un contesto sfidante come quello attuale, le Scale Up hanno necessità di disporre di servizi di consulenza in grado di guidare il loro sviluppo, per affermarsi e realizzare un salto dimensionale in termini di struttura, di revenue e di presidio del mercato di riferimento, oltre a consolidare il proprio modello di business.

42TAX è guidato da Valerio Vertua, Stefano Capaccioli e Paolo Luigi Burlone.

Partner di 42 Law Firm, Valerio Vertua è avvocato cassazionista con una vasta esperienza nel diritto tributario, societario e nell’informatica, e ha acquisito competenze specifiche nella contrattualistica IT, nella consulenza per l’e-commerce, antiriciclaggio e nella protezione dei dati. Collabora con l’Università degli Studi di Milano e con CSA (Cloud Security Alliance) Italy.

Fondatore insieme a Paolo Luigi Burlone di Coinlex, Stefano Capaccioli è dottore commercialista e revisore legale con una vasta esperienza nel settore dei metalli preziosi, delle criptoattività e delle criptovalute. Svolge attività di pubblicista e collabora con l’Università degli Studi di Milano come docente e studioso affiliato al Centro di Ricerca Coordinato in Information Society Law.

Paolo Luigi Burlone è dottore commercialista e revisore legale con un’ampia esperienza nel settore delle criptoattività e delle criptovalute, delle start up - temi su cui è autore di diverse pubblicazioni.

“L’innovazione, elemento caratterizzante di 42TAX, è destinata a diventare uno dei principali motori di crescita del nostro Paese. Per questo motivo siamo convinti che mettere a disposizione l’integrazione delle nostre competenze a favore di quelle realtà fortemente in crescita possa rappresentare un’evoluzione importante nell’offerta dei servizi consulenziali, legali e fiscali”, ha commentato Valerio Vertua.

Stefano Capaccioli e Paolo Luigi Burlone, parte integrante di questa joint venture, hanno sottolineato “l’importanza di un servizio integrato che unisca competenze legali e fiscali per consentire alle ScaleUp di sviluppare il proprio business in modo ottimale. Solo attraverso una sinergia completa di competenze è possibile offrire alle imprese emergenti gli strumenti necessari per affrontare con successo le sfide legate alla crescita e all’espansione”.