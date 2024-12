A Milano atti giudiziari disponibili ai cronisti

Firmato, come promesso lunedì, il documento con il quale il presidente del tribunale di Milano Fabio Roia disciplina l’accesso dei giornalisti agli atti giudiziari, in particolare a quelle relativi alle misure cautelari, non solo personali, ma anche reali. Un tentativo, per Roia, «di coniugare il diritto doveroso di cronaca con la presunzione d’innocenza la tutela di terze persone estranee alla vicenda giudiziaria».

Il documento è conseguenza del protocollo d’intesa sull’informazione giudiziaria siglato...