A Milano la terza sede del Tribunale europeo dei brevetti (Tub)

Si partirà da giugno del prossimo anno. Tajani: "Avrà la competenza per il settore farmaceutico, per il settore dei fitofarmaci e per l'agroindustria". Nordio: "Porterà grandi benefici sotto il profilo economico e di giurisdizione"

"Milano sarà la sede della terza sezione del Tribunale europeo dei brevetti( Tub). Il comitato amministrativo del Tub, infatti, ha appena approvato ufficialmente la decisione. Una buona notizia per l'Italia e un riconoscimento per Milano". Così ieri il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Si partirà da giugno del prossimo anno. "Il Tribunale – ha proseguito - avrà la competenza per il settore farmaceutico, per il settore dei fitofarmaci e per l'agroindustria".

"L'assegnazione a Milano della terza sede del Tub – ha commentato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio - rappresenta un successo importante per il nostro Paese, che dopo la Brexit è la terza nazione europea per numero di brevetti". "Si tratta di un'assegnazione – ha proseguito Nordio - che oltre al prestigio porterà grandi benefici sotto il profilo economico e di giurisdizione. Milano era ed è la capitale economico-finanziaria del nostro Paese ed è quindi il posto più indicato per ospitare la terza sede del Tub".

Per il sindaco di Milano, Beppe Sala: "È il risultato di un grande lavoro congiunto, che ci ha sempre visto in prima linea. Al lavoro per dimostrare la validità della scelta e per ampliare con il Governo le deleghe che ci sono state assegnate".

Soddisfazione anche dal governatore lombardo Attilio Fontana. "Un risultato molto importante per Milano e l'intera Lombardia, frutto del lavoro di tutti gli attori che hanno partecipato alle trattative", ha puntualizzato . "Ora - ha proseguito Fontana - siamo in attesa di conoscere quali competenze verranno attribuite alla Lombardia che, giova sempre ricordarlo, è la regione dove si depositano il maggior numero di brevetti e la ricerca si sposa con innovazione e industria".

Al tribunale europeo dei brevetti, dunque, dovrebbero andare le competenze per dirimere le controversie brevettuali, soprattutto nel settore farmaceutico. Per il presidente di Farmindustria Marcello Cattani: "La scelta di Milano, dopo Parigi e Monaco di Baviera è sicuramente positiva". "Ad oggi – aggiunge - non è chiaro se sono confermati gli accordi di maggio o è previsto un allargamento, quindi rimaniamo in attesa di capire e comunque c'è la possibilità di un'azione successiva per l'ampliamento delle competenze nel 2026. L'idea di uno spacchettamento di competenze per il settore tra le diverse sedi indebolisce i paesi forti del comparto come l'Italia". Insieme a Milano c'è infatti Parigi, dove dovrebbe essere trattata la farmaceutica dotata di certificati Spc, cioè il 90% circa dei medicinali sul mercato e Monaco che avrà la chimica oltre alla oltre alla metallurgia.

Sul tema delle competenze entra anche l'avvocato, Luigi Mansani, partner di Hogan Lovells, Studio Legale Internazionale: "Ancora non si sa - afferma - se avrà tutte le competenze che avrebbe avuto Londra, ma non sarà una scatola vuota. E' vero che potrebbe non avere competenza sui brevetti farmaceutici per i quali sono stati chiesti certificati complementari di protezione, che sono i brevetti pharma di maggior valore. Ma è anche vero che, proprio per quel motivo, la quasi totalità di quei brevetti sono stati oggetto di opt-out da parte dei loro titolari: non saranno cioè assoggettati al nuovo regime dei brevetti con effetto unitario. Perché? Perché quei brevetti, differentemente da quanto accade ora, potranno essere invalidati con un "attacco centrale": un rischio che i loro titolari non vogliono correre. E' dunque possibile che la sede di Milano decida comunque sulla grande maggioranza dei brevetti pharma sottoposti al nuovo sistema".

