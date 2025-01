Abuso dei mezzi di correzione per il padre che dà un violento schiaffo alla figlia

Scatta la condanna per il padre che fa un occhio nero alla figlia con uno schiaffo violento. La quinta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 46974/2024, in questo modo, conferma la decisione della Corte d’appello di Campobasso che (in parziale riforma della sentenza del tribunale di Isernia che aveva riconosciuto l’uomo responsabile del delitto di cui all’articolo 571 c.p.) aveva riqualificato il fatto in lesioni aggravate dal rapporto parentale, per aver causato un ematoma all’occhio...

