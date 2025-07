Ordine di esecuzione comprendente pena inflitta per delitto ostativo: la Cassazione rimette gli atti alla Consulta

Cumulo per pene detentive concorrenti, reati ostativi ed ordine di esecuzione: è rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione la questione di costituzionalità dell’articolo 656, comma 4-bis, ultimo periodo, Cpp, che esclude l’applicabilità nei confronti dei condannati per i delitti rientranti nel catalogo di cui all’articolo 4 bis Ordinamento penitenziario delle disposizioni (dei periodi precedenti dello stesso articolo 656 Cpp) per le quali il ...

