Abuso del processo, sanzioni Cartabia immediatamente operative di Patrizia Maciocchi









Immediatamente applicabili le sanzioni previste dalla riforma Cartabia per l’abuso del processo. E il giudice può farlo in seguito a una decisione in linea con la prognosi del presidente, che aveva “avvertito” le parti del rischio inammissibilità del ricorso.

Le Sezioni unite civili della Cassazione (ordinanza 28550) fanno chiarezza sull’applicazione della norma sulla definizione accelerata (articolo 380-bis del Codice di procedura civile) introdotta dalla riforma Cartabia.

La Cassazione precisa che...