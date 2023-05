Accordo tra ministero della Giustizia e Corte dei Conti per il recupero dei crediti nei processi contabili

Le parti si impegnano a valorizzare la collaborazione istituzionale

Ministero della Giustizia e Corte dei Conti insieme nell'attività di recupero crediti derivanti dai provvedimenti emessi dagli organi di giurisdizione contabile. A prevederlo è un accordo sottoscritto dal Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, Alberto Rizzo, e dal Segretario generale della Corte dei Conti, Franco Massi, in data 3 maggio 2023.

Obiettivo dell'accordo è attivare una forma di collaborazione tra la Corte dei Conti e via Arenula per la gestione dei crediti derivanti dalle sentenze...