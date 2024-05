ADVANT Nctm e Parola Associati nell’acquisizione da parte di A2A del più grande progetto fotovoltaico del Nord Italia

Simone De Carli, Piero Viganò, Andrea Coluzzi, Andrea Leonforte

A2A ha perfezionato in data odierna l’acquisizione da parte di Envalue Italia e MSE Solar Energy Italia del 70% del capitale sociale di Parco Solare Friulano 2, proprietaria di un progetto ready to build di impianto fotovoltaico avente una capacità autorizzata pari a 112MW e che sarà ubicato nei Comuni di Santa Maria La Longa e Pavia di Udine.

ADVANT Nctm e Parola Associati hanno prestato assistenza, rispettivamente, all’acquirente e ai venditori nella predisposizione e negoziazione del complesso set di contratti.

ADVANT Nctm ha assistito A2A nell’acquisizione con un team guidato dai Partner Simone De Carli e Piero Viganò e coordinato dall’associate Giuliano Proietto. I profili di diritto amministrativo della due diligence sono stati esaminati sotto la supervisione del Partner Giuliano Berruti.

Il Partner Andrea Leonforte dello Studio Parola Associati ha assistito i venditori in tutta la fase autorizzativa del progetto oggetto di cessione e in relazione all’acquisizione dei contratti sui terreni, dalle fasi embrionali fino al raggiungimento dello status ready to build. Il team di Parola Associati che ha assistito entrambi i venditori nell’operazione M&A (inclusa la procedura di gara per l’individuazione dell’acquirente) e nella definizione dei contratti di progetto è stato guidato dal Partner Andrea Coluzzi, coordinato dall’associate Luigi Agostinacchio e composto dalle associate Chiara Salvaneschi e Veronica Valentina Nolè.

A2A è stata inoltre assistita da SURE - Sustainable Revolution in qualità di advisor finanziario e da Kiwa in qualità di advisor tecnico.

I venditori sono stati inoltre assistiti da Valecap, in qualità di advisor finanziario ed Eos Consulting in qualità di advisor tecnico.