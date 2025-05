Affidabilità professionale e sequestro giudiziario: legittima la mancata esclusione dalla gara

“In tema di contratti pubblici, il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. cui sia sottoposta l’impresa concorrente non integra di per sé causa di esclusione automatica dalla procedura di gara, né preclude la positiva valutazione della sua affidabilità da parte della stazione appaltante, ove sia intervenuta la nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 80, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016; ai fini del mantenimento dei requisiti generali, la stazione appaltante può legittimamente considerare...

