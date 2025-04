Affitti brevi turistici, le amministrazioni comunali non possono regolamentarli

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2928/2025 contro il comune di Sirmione ha stabilito che in Lombardia non è competenza dei comuni imporre restrizioni ai privati che gestiscono affitti brevi. Secondo il Consiglio di Stato infatti «nel quadro normativo attuale, l’attività di locazione di immobili, anche a finalità turistica, che sia esercitata in forma non imprenditoriale […] non è soggetto a poteri prescrittivi ed inibitori della pubblica amministrazione». I giudici amministrativi ribadiscono...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi