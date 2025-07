Impianti di telecomunicazione: le regioni non possono aggravare l’iter di autorizzazione con obblighi non previsti dalla legge statale La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma della Regione Molise che, ai fini dell’autorizzazione degli impianti di telecomunicazione, pone a carico degli operatori l’obbligo di prestare una fideiussione per gli oneri di ripristino ambientale