IL TESTO DELL'ORDINANZA - AMBIENTE E TERRITORIO - Impianti soggetti ad Aia, la parola alla Corte Ue sul silenzio assenso per modifiche "sostanziali"

Va rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione se l'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE deve essere interpretato nel senso che esso osti a una disciplina interna (come quella vigente in Italia ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1, d.lgs. 152/2006) la quale preveda che, a seguito della comunicazione con cui il gestore informa l'autorità competente che intende apportare una modifica alla propria installazione, da lui qualificata non sostanziale, decorso un termine di sessanta giorni, nel silenzio dell'autorità competente, la modifica sia comunque tacitamente autorizzata, anche se in seguito risultasse una modifica sostanziale. Così il Tar Brescia ordinanza 506/2025