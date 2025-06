Agente di polizia locale: sospensione cautelare solo nel Comune dove ha commesso reati

La misura cautelare (richiesta dal Pm) della sospensione per l’agente di polizia locale per i reati commessi in un certo Comune non può essere estesa a tutto il territorio. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 23227/25.

La vicenda

Venendo ai fatti con ordinanza del 10 dicembre 2024, il Tribunale di Brescia, nel rigettare l’appello proposto da un soggetto (agente di polizia indagato per reati...