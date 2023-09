Aggiotaggio, il luogo del server istituzionale fissa la competenza di Giovanni Negri

Ha un peso per tutto il settore del diritto penale societario la decisione con la quale la Cassazione ha deciso che la competenza territoriale nel procedimento penale che riguarda i conti della Juventus (società quotata in borsa) spetta ai magistrati di Roma e non a quelli di Torino. Un peso determinato della scelta di individuare la sede competente, a valle di una delle prime applicazioni della riforma del processo penale che rende possibile l’individuazione della sede giudiziaria competente in ...