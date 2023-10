Aiknow Usa sbarca a Wall Street per un seed Round con Oliverio&Partners

Vincenzo Oliverio









Aiknow, start up digital americana, si appresta ad affrontare un seed round presso investitori istituzionali negli Stati Uniti d’America. La start-up, dichiara Piero Dotti, CTO e co-founder, implementa l’intelligenza artificiale all’interno delle organizzazioni, semplificando i processi di integrazione. Da un lato, ciò solleva il personale dalle attività a basso valore aggiunto, dall’altro, offre analisi e, soprattutto, una presentazione dei dati veloce, chiara e approfondita, risparmiando in media il 70% del costo medio un analista. Il linguaggio naturale è il mezzo di interconnessione tra la tecnologia più avanzata e l’utente finale, e mai come oggi l’accesso a questa è così scalabile ed economico. La Start - up americana è stata assistita dallo Studio Legale Oliverio&Partners e dallo Studio Statunitense Kranjac Tripodi & Partners LLP per tutti gli aspetti giuridici afferenti all’ordinamento giuridico Statunitense.