Al vaglio delle Sezioni Unite l’accettazione d’eredità del minorenne

Saranno le Sezioni Unite a stabilire se l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario da parte di un minorenne sia di per sé sufficiente ad attribuirgli la qualità di erede oppure se, per l’acquisizione di tale qualità, occorra anche che sia completato l’inventario dell’eredità. Lo ha deciso la Cassazione con l’ordinanza interlocutoria 34852/2023 di ieri, stante la netta diversità di vedute che sulla materia sussiste non solo tra gli studiosi ma anche nella giurisprudenza, sia di merito...

