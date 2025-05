Al via la fase 2 del progetto Nectar: Phinance partners struttura la seconda cartolarizzazione di crediti fiscali per Pollen Street Capital

Phinance Partners, in qualità di Joint Arranger, ha strutturato la seconda cartolarizzazione di crediti fiscali per il fondo londinese Pollen Street Capital, attraverso il veicolo Nectar 2 SPV Srl, nell’ambito del Progetto Nectar. L’operazione rappresenta la fase 2 del progetto avviato lo scorso settembre, che in pochi mesi ha contrattualizza-to acquisti per circa 250 milioni di euro di crediti derivanti da bonus 110 e altri crediti fiscali, fornendo liquidità alle imprese in un momento in cui non...

