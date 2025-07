Alcolock, in vigore il decreto Mit che detta le specifiche tecniche

Il decreto MIT 2 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio, fissa le proprietà tecniche e le modalità di installazione dell’alcolock nei veicoli. Il dispositivo impedisce l’avviamento del motore del mezzo in ipotesi di presenza di alcol nell’espirato del conducente, già condannato per guida in stato di ebbrezza con un tasso etilico superiore a 0,8 g/l. Il decreto delinea requisiti di fabbricazione, installazione, manutenzione e controllo, adeguando la normativa italiana alle direttive...

