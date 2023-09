Alcoltest utilizzabile anche se lo scontrino dà volume insufficiente di Marina Crisafi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L'alcoltest è utilizzabile anche se lo scontrino dà "volume insufficiente" a meno che non segnali espressamente la presenza di un errore. È quanto ricordato dalla quarta sezione penale della Cassazione con sentenza n. 31843/2023.



La vicenda

Nella vicenda, la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava la responsabilità di un automobilista per il reato di cui all'articolo 186, commi 2, lettera b) e 2-sexies, del Codice della Strada, accogliendo l'istanza di sostituzione...