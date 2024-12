Alessandro Fosco Fagotto e Jurjen Bevers entrano nello Europe Board di Dentons

Alessandro Fosco Fagotto e Jurjen Bevers

Alessandro Fosco Fagotto e Jurjen Bevers sono stati eletti nello Europe Board di Dentons a seguito del voto dei partner europei. Il Consiglio europeo è un organo di governance incaricato di supervisionare l’operato del CEO europeo e del leadership team, attraverso la valutazione delle principali priorità strategiche, iniziative e politiche di Dentons in Europa Continentale e Asia Centrale.

Alessandro Fosco Fagotto è partner dello Studio a Milano e Head della practice di Banking and Finance in Europa e in Italia. Con oltre 20 anni di esperienza, assiste banche, fondi di private equity e private debt, investitori e borrower in una vasta gamma di operazioni finanziarie, tra cui acquisizioni e leveraged finance, finanza strutturata, corporate lending e rifinanziamenti. Inoltre, presta consulenza legale in materia di ristrutturazione del debito e finanziamenti ad aziende in difficoltà. L’avv. Fagotto ha fondato il dipartimento di Banking and Finance di Dentons in Italia, contribuendo in modo significativo alla crescita della practice e dello Studio sia a livello locale che europeo. È riconosciuto come uno degli avvocati di punta nel settore finanziario in Italia dalle più autorevoli directory legali internazionali, come Chambers & Partners, The Legal 500 e IFLR1000.

Jurjen Bevers è partner dello Studio ad Amsterdam, Co-Head della practice di Tax in Europa e Head della practice Tax nei Paesi Bassi. Con 23 anni di esperienza, fornisce consulenza fiscale strategica a livello nazionale e internazionale in relazione a ristrutturazioni aziendali, M&A, investimenti, strutturazioni finanziarie, interpretazione dei trattati fiscali e transfer pricing. La sua clientela include principalmente aziende internazionali nei settori petrolifero, edilizio e navale. È riconosciuto come “Highly Regarded” per il tax transactional e il transfer pricing nei Paesi Bassi dalla guida World Tax di International Tax Review.

Federico Sutti, Chairman dello Europe Board e Managing Partner dello Studio in Italia, ha dichiarato: “Sono lieto di accogliere Fosco e Jurjen nel Consiglio europeo e di poter presto collaborare con loro. Sono avvocati di grande talento, menti strategiche e leader esperti, che offriranno un contributo prezioso alle nostre riflessioni sul futuro dello Studio in Europa e Asia Centrale”.

Alessandro Fosco Fagotto ha commentato: “È un onore per me essere stato eletto membro dello Europe Board di Dentons. Dedicherò il massimo impegno per contribuire allo sviluppo del nostro Studio e a supportare lo Studio e i nostri clienti nell’affrontare le importanti sfide del mercato legale, presenti e future”.

Jurjen Bevers ha affermato: “Ringrazio i miei colleghi di tutta Europa per questa dimostrazione di fiducia. È un momento cruciale per assumere un ruolo di leadership regionale. Sono molto motivato a lavorare sulla direzione strategica dello Studio insieme a questo talentuoso gruppo di persone, mirando a rimanere ben posizionati per aiutare i nostri clienti a raggiungere il successo”.