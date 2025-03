All’avvocato di fiducia non serve il mandato a impugnare

Dall’entrata in vigore della riforma 2024 (ndr legge Nordio) non è più necessario per l’avvocato di fiducia depositare il mandato ad impugnare. L’obbligo rimane, a pena di inammissibilità, solo per il difensore d’ufficio. Lo ha sottolineato la quinta sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 8375/2025 pronunciandosi sul ricorso di un imputato.

La vicenda

Nella vicenda...