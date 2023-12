Allen & Overy con UniCredit in un’innovativa operazione ABS di leveraged finance

Pietro Bellone, Fabio Gregoris

Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. e UniCredit Bank AG in un’operazione di leveraged finance strutturata mediante l’emissione di titoli asset-backed (ABS) da parte di Agorà, società veicolo di cartolarizzazione costituita per l’originazione e sindacazione di finanziamenti del Gruppo UniCredit.Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. e UniCredit Bank AG in un’operazione di leveraged finance strutturata mediante l’emissione di titoli asset-backed (ABS) da parte di Agorà, società veicolo di cartolarizzazione costituita per l’originazione e sindacazione di finanziamenti del Gruppo UniCredit.

Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. e UniCredit Bank AG in un’operazione di leveraged finance strutturata mediante l’emissione di titoli asset-backed (ABS) da parte di Agorà, società veicolo di cartolarizzazione costituita per l’originazione e sindacazione di finanziamenti del Gruppo UniCredit.

L’operazione, unica nel suo genere, prevede sia il rifinanziamento di debito esistente sia la concessione di nuova finanza ai sensi dell’articolo 1, 1-ter, della Legge 130/99 da parte di primari fondi di private credit nell’ambito di un pool di soggetti finanziatori che include UniCredit S.p.A..

Zenith Service, con un team diretto dall’Head of Business Development Tiziana Bertolazzi, ha curato i profili relativi alla costituzione della società veicolo e svolge i ruoli di Master Servicer, Corporate Servicer, Calculation Agent e Representative of the Noteholders.

Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. e UniCredit Bank AG con il partner Pietro Bellone e l’associate Fabio Gregoris per gli aspetti di finanza, nonché il counsel Elia Ferdinando Clarizia per i profili fiscali.

Pietro Bellone, partner, ha commentato: “La tecnica della cartolarizzazione fornisce una valida alternativa ai corporate bond privati, che in Italia presentano diverse complessità strutturali. Mentre è già ampiamente utilizzata nella real estate finance, il suo potenziale non è stato ancora sfruttato nel leveraged finance. Tuttavia, questo strumento offre numerosi vantaggi a sponsor, fondi di private debt e banche. Pertanto, prevediamo che, a seguito dell’operazione di UniCredit, il ricorso alla tecnica della cartolarizzazione nel leveraged finance crescerà nel prossimo futuro”.