Alluvione in Emilia Romagna, da Cassa forense contributi per gli iscritti danneggiati di Valeria Uva

Stanziati tre milioni per i primi interventi. Sospesi i versamenti fino al 31 dicembre 2023









Cassa forense mette a disposizione degli avvocati colpiti dalle alluvioni dei giorni scorsi tre milioni di contributi per riparare i danni. E sospende i versamenti fino a dicembre. Il consiglio di amministrazione della Cassa ha deciso l’8 giugno i provvedimenti per gli avvocati colpiti dalle alluvioni di Emilia Romagna, Marche e Toscana. Il perimetro degli aiuti è lo stessoi deciso dal decreto Alluvioni (Dl 61/2023) e rigiuarda i Comuni indicati nell’Allegato I al decreto. Gli iscritti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza o la sede legale o operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali potranno chiedere alla Cassa un contribuito straordinario come primo intervento assistenziale.

Inoltre il cda di Cassa Forense si è allineato alla sospensione dei termini per i versamenti contributivi all’ente a quanto deciso dal decreto legge 61/2023 per gli iscritti alla previdenza obbligatoria Inps: viene quindi sospeso ogni termine sia per gli adempimenti previdenziali che per i versamenti contributivi previsti dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023.