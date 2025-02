Roberto Nigro

Alma LED e Unistudio Legal & Tax advisors dell’accordo strategico tra Worldline Italia e RCH S.p.A.

Alma LED - con un team composto dal partner Roberto Nigro e dalle associates Sara Aratari e Giordana Rossi - ha assistito Worldline Merchant Services Italia S.p.A. nella negoziazione e stipulazione di un accordo strategico con RCH S.p.A. per la offerta al mercato di soluzioni di pagamento integrate per il punto cassa.

RCH S.p.A. è stata assistita da Unistudio Legal & Tax con il Partner Enrico Repetto, Matteo Santellani ed Andrea Airaghi Colombo.

Wordline Merchant Services Italia S.p.A. è una società del Gruppo Worldline, leader europeo nei servizi di pagamento.

RCH S.p.A. è una società leader nella produzione e distribuzione di registratori di cassa, misuratori fiscali e stampanti, POS e hardware e software per la gestione e l’automazione dei punti vendita di esercizi commerciali al dettaglio, distribuzione organizzata, catene di franchising e pubblici esercizi.

Dalla collaborazione tra Worldline Merchant Services Italia S.p.A. e RCH S.p.A. nasce RCH Pay in partnership con Worldline, una nuova linea di business che prevede l’integrazione di terminali POS di ultima generazione per una gestione efficiente, semplice e sicura dei pagamenti digitali in negozio.