Oliverio&Partners nell’acquisizione di 1,8 Gigawatt di Piperline fotovoltaica in Portogallo, Largest Deal in Europa

Vincenzo Oliverio

Lo Studio Oliverio&Partners ha assistito un club deal di investitori asiatici, provenienti da Singapore e India, denominato Axio Corporation, nell’acquisizione di una Pipeline di Progetti Fotovoltaici dalla potenza complessiva di 1,8 GW, in Portogallo, attualmente in advanced stage e pronti per il raggiungimento dell’RTB Status. L’investimento appena concluso, dichiara l’Avv. Vincenzo Oliverio - Head of M&A e Capital Markets dello Studio - rappresenta l’ennesima conferma dell’interesse degli investitori ( industriali o istituzionali) nel settore renewable e in generale nell’asset class denominata real assets, la quale garantisce dei rendimenti stabili ed duraturi nel tempo. L’Europa costituisce e una grande opportunità nell’ambito renewable energy e conseguentemente gli investitori Asiatici, come quelli Americani, collaborano attivamente al fine di contribuire al cambiamento climatico e in generale all’energy transition, apportano nuovi capitali”. Il Club Deal, con l’assistenza dello Studio, ha già acquisito 522 Mw nel sud della Francia.