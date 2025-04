L’Associazione forense Nuove Frontiere del Diritto presenta il webinar dal titolo

“GIUDICE DI PACE CIVILE: NUOVO PROCESSO, CRITICITÀ E PROSPETTIVE”.

L’evento vuole essere un momento di riflessione sul nuovo processo dinanzi il Giudice di Pace Civile nelle sue fasi e nei suoi atti. Durante l’incontro si discuterà poi del principio di equità, del nuovo codice della Strada e dell’arbitrato come strumento alternativo delle controversie dinanzi il Giudice di Pace. Si esamineranno infine i punti di attenzione della norma, nonché i possibili risvolti prospettici

Il webinar avrà luogo il prossimo 14 aprile dalle 15,00 alle 18,00 in videoconferenza. Per partecipare al webinar, valido per la formazione professionale degli Avvocati, è necessario compilare il FORM DI REGISTRAZIONE.

Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell’iscrizione, prima dell’inizio dei lavori. L’evento è valido per la formazione professionale a distanza degli Avvocati.

Per informazioni o per inviare quesiti scrivere a: federica.federici@nuovefrontierediritto.it

Media Partner Il Sole 24 ORE

